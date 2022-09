Quinteto Solistas OCM em concerto na Assembleia Legislativa da Madeira

O Quinteto Solistas da Orquestra Clássica da Madeira (OCM) estará amanhã, pelas 18 horas, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) para um concerto de música de câmara portuguesa.

Neste concerto, além dos compositores portugueses Joly Braga Santos, Frederico de Freitas e Eurico Carrapatoso, este último, nas suas cinco elegias presta homenagem a cinco destacados compositores do século XX, (Béla BartókII., Germaine Tailleferre, Anton Webern, Olivier Messiaen e Igor Stravinsky), o Quinteto de Solistas OCM, finaliza com uma Suite de Danças de Norman Hallam, numa linguagem mais descontraída e brilhante.

Este é mais um concerto no âmbito do Ciclo de Concertos no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira integrado na iniciativa 'O Parlamento mais perto'.

Pelas propostas de programa diferenciadas e brilhantes interpretações, os concertos de música de câmara têm uma procura e reconhecimento por parte do público que "muito satisfaz" a ANSA/Orquestra Clássica da Madeira.

Esta proposta é protagonizada pelo Quinteto de Sopros Solistas OCM que traz um programa "diversificado, brilhante e de valor artístico e estético de criação inspirada, centrado em quatro obras distintas da história da música", explica o comunicado enviado pela OCM.

O Quinteto de Sopros OCM é formado pelos instrumentistas solistas da OCM dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.

No âmbito da responsabilidade formativa e pedagógica da Orquestra Clássica da Madeira, os alunos e formandos de todas as áreas artísticas do Conservatório -Escola das Artes da Madeira têm entrada livre mediante apresentação de cartão estudante e disponibilidade da sala.

O Quinteto de Solistas da OCM é composto por Ana Rita Oliveira na flauta, Daniel Cuchi no oboé, Francisco Loreto no clarinete, Tatiana Martins no fagote e Péter Víg na trompa.

PROGRAMA:

Joly Braga Santos [1924-1988] – Adagio e Scherzino para Quinteto de Sopros

Frederico de Freitas [1902 – 1980] - Quinteto para Sopros

I. Allegro con Spirito

II. Andante

III. Modinha(Intermezzo)

IV. Fuga

Eurico Carrapatoso [1962 -] – Cinco Elegías (1997) op. 11

I. a Béla Bartók

II. a Germaine Tailleferre

III. a Anton Webern

IV. a Olivier Messiaen

V. a Igor Stravinsky

Norman Hallam [1945 -] - Dance Suite para Quinteto de Sopros

I. Waltz

II. Bossa nova

III. Quick Step

IV. Charleston