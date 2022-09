Ireneu Barreto destaca o "cuidado e o respeito" da Assembleia da República para com as Regiões

O presidente da Assembleia da República foi recebido, no Palácio de São Lourenço, para um almoço oferecido por Ireneu Barreto. O representante da República, numa breve intervenção, destacou o "percurso de vida" de Augusto Santos Silva que junta "exemplarmente a vertente política e a vertente académica".

"Os percursos académico e político de V. Exa. revelam uma incomum transversalidade, da qual muito têm beneficiado as políticas públicas nas pastas da governação a que V. Exa. se dedicou até há pouco, com serenidade e ponderação", afirmou.

A "serenidade e ponderação" são características que Ireneu Barreto destaca no exercício do cargo de presidente da Assembleia da República, "em defesa da elevação do debate parlamentar e do lugar do Parlamento numa democracia que importa defender constantemente, no respeito pelos valores superiores de um Estado de direito".

O representante da República fez questão de "sublinhar o cuidado e o respeito que a Assembleia da República tem revelado para com as Regiões, e em particular com a nossa Região".