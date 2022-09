Turmas da Escola Bartolomeu Perestrelo cantam parabéns pelo meio século de existência da instituição

As turmas da Escola 123/PE Bartolomeu Perestrelo cantaram, hoje, os parabéns à instituição, pelos 50 anos de existência.

O estabelecimento de ensino, inicialmente com o nome de Escola Preparatória de Bartolomeu Perestrelo, foi criada pela Portaria 561 de 28 de Setembro de 1972, ficando instalada na Rua das Mercês, no Funchal.

Em 1976 foi transferida, provisoriamente, para o edifício do Seminário Diocesano do Funchal, na Rua de Santa Luzia.

Até ao final da década de oitenta, teve um anexo, na Travessa do Nogueira e nos Louros, sucessivamente, onde eram lecionados os 5.º e 6.º anos do Ciclo Preparatório.

Pela Portaria nº 17/91 é criada a Escola Básica e Secundária Bartolomeu Perestrelo e lecionava, integralmente, no ano lectivo de 1991/92, os 2.º e 3.º ciclos. A partir de 1998/99, passou a designar-se como Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Bartolomeu Perestrelo.

Apesar das sucessivas transformações do quadro legal, a instituição manteve-se em funcionamento nas instalações do antigo Seminário, arrendado pela RAM à Diocese do Funchal, até Setembro de 2004, data da sua transferência para edifício novo, na Rua Bartolomeu Perestrelo, freguesia do Imaculado Coração de Maria, Funchal.