CMF pede moderação no consumo de água no Curral dos Romeiros e Caminho do Meio

A Câmara Municipal do Funchal lançou um apelo à população para moderar o consumo de água no Curral dos Romeiros e no Caminho do Meio.

Segundo nota da Autarquia enviada à comunicação social, "devido a constrangimentos técnicos inesperados (e aos quais somos alheios) na zona de distribuição de água do Curral dos Romeiros e Caminho do Meio (acima do reservatório), que poderão provocar dificuldades no abastecimento de água, a Câmara Municipal do Funchal solicita que as populações das zonas afectadas tomem medidas para evitar consumos excessivos de água".

Desta forma, a Câmara pede que sejam evitadas algumas tarefas que impliquem um maior consumo de água, nomeadamente a lavagem de quintais e de automóveis, a rega de plantas nas horas de maior calor, entre outras medidas de poupança.

"As equipas da 'Águas do Funchal' estão a envidar todos os esforços para minimizar o impacto e a duração desta situação, agradecendo antecipadamente a compreensão e a colaboração dos munícipes que residem nas localidades afectadas", refere a mesma nota.