Céu muito nublado e chuva fraca para esta quarta-feira

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a Madeira irá apresentar-se hoje com céu geralmente muito nublado, assim como com períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde, por vezes moderada nas terras altas.

Quanto ao vento este irá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

Está previsto igualmente para o dia de hoje uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas.

Já o estado do mar, na costa norte são esperadas ondas de norte com 1,5 a 2 metros de altura, enquanto na costa sul serão do quadrante sul com um metro de altura.

A temperatura da água do mar será de 22/24ºC.