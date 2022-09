'Colombo’s Golf Trophy' decorre este fim-de-semana no Porto Santo Golfe

A Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo volta a organizar o torneio 'Colombo’s Golf Trophy', que se realiza este fim-de-semana.

A iniciativa, integrada no Festival Colombo e que já vai na sua 5.ª edição, decorrerá no Porto Santo Golfe, campo desenhado pelo grande golfista, Severiano Ballesteros.

Esta sexta-feira, 23 de Setembro, terá lugar a volta de treino seguida de um cocktail de boas-vindas, às 19 horas, no Restaurante Tia Maria, na praça do Barqueiro, já no sábado, 24 de Setembro o torneio começa a partir das 9 horas e a entrega de prémios decorrerá depois do almoço no restaurante do Porto Santo Golfe.

O evento conta com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura e a Associação de Promoção da Madeira.