África do Sul celebra Festa da Madeira

Durante três dias [de 30 a 2 Outubro], a organização não governamental Fórum Português da África do Sul, presidida por Manny Ferreirinha, com cerca de 8 mil membros no país, e a Casa da Madeira em Joanesburgo, organizam a Festa da Madeira, em Alberton.

Trata-se de uma espécie de “festival”, evento que junta a gastronomia típica da Região, em que não faltará a tradicional espetada e o milho frito ou outras iguarias com sabores madeirenses, como a poncha ou bolo de mel.

Associada ao cartaz haverá igualmente muita animação com destaque para as actuações de Álvaro Florença ou João Quintino, artistas que sobem o palco no sábado, às 18 horas e no domingo, bem como está assegurado a presença de grupos de folclore que vão abrilhantar a iniciativa que “pretende reavivar costumes e a cultura”, complementa Dinarte Meneses, elemento responsável pela organização.

Veja o vídeo da preparação do recinto e ouça as declarações de Dinarte Menezes, elemento da organização.