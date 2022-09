Diocese e Bispo do Funchal saúdam Tolentino Mendonça pela nomeação

A Diocese do Funchal publicou uma nota no site, saudando Tolentino Mendonça pela nomeação para Prefeito do Dicastério da Cultura e Educação no Vaticano.

A Diocese do Funchal e o Bispo do Funchal saúdam o Cardeal Tolentino Mendonça pela nomeação para Prefeito do Dicastério da Cultura e Educação no Vaticano e desejam as maiores felicidades. É um orgulho para a nossa região ver um dos seus filhos a servir o Papa nesta grande responsabilidade ao serviço do anúncio do Evangelho". Diocese do Funchal