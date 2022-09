'Atrás da lua o luar' sobe ao palco do 'Baltazar Dias'

Para assinalar o Dia Mundial da Música, no próximo dia 1 de Outubro, às 21 horas, a banda Guarda-Rios, sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias, com o concerto 'Atrás da lua o luar'.

O Dia Mundial da Música está intimamente ligado ao International Music Council, instituição criada pela UNESCO. A celebração da efeméride tem objectivos muito claros, nomeadamente a promoção da arte musical em todos os sectores da sociedade, na divulgação da diversidade musical e na aplicação das ideias e fundamentos da UNESCO como a paz e a amizade entre as pessoas, a evolução das culturas e a troca de experiências.

A banda Guarda-Rios, começou em 2019, e conta com as vozes de João Neves, Susana Nunes e Mariana Camacho. Unindo estes artistas e vozes, cada um com um percurso musical distinto, mas o mesmo interesse pela música popular portuguesa e a procura pela exploração livre da voz, resultou numa criação espontânea e em tempo real de arranjos vocais acapella.

Mariana Camacho, nascida em 1993, é uma cantora que em 2019 iniciou o projecto a solo no qual explora e funde as influências musicais e impressões do mundo. Susana Nunes, estudou Jazz na Escola Superior de Música de Lisboa entre 2013 e 2016, e desenvolveu projectos autorais no âmbito da instalação/performance, assim como na música electrónica. João Neves, é natural do Porto e divide-se entre a música e as artes visuais. João tem a voz como instrumento, tendo passado pela Escola de Jazz Luiz Villas-Boas e ingressado na licenciatura em Jazz da ESML (Escola Superior de Música de Lisboa), passando depois a colaborar com alguns dos nomes mais proeminentes do panorama jazzístico nacional.

As canções do concerto 'Atrás da Lua o luar' têm raiz tradicional portuguesa e sustentam um reportório vivo que se transforma organicamente a cada performance.

A banda “Guarda-Rios” já pisou palcos em Esposende, Lisboa, Porto, Copenhaga e Berlim.

O concerto 'Atrás da lua o luar' tem um custo de 7 euros, e os bilhetes podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias ou na Ticketline.

Esta iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal.