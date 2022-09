'Pinóquio' com duas sessões amanhã no 'John dos Passos'

O auditório do Centro Cultural John dos Passos recebe amanhã a peça de teatro infantil 'Pinóquio' da Associação ProtagonizaMagia. O espectáculo será levado a cena duas vezes, a primeira às 11 horas destinada a bebés até aos 3 anos e a segunda, às 15 horas, para crianças com idade igual ou superior a 4 anos.

A peça de 45 minutos, é apresentada no âmbito da 8.ª edição do Festival Avesso que decorre no concelho da Ponta do Sol até 2 de Outubro. Estão programados 10 momentos culturais protagonizados por artistas regionais, nacionais e internacionais.

Pinóquio é um sonho que nasce das mãos de um velho carpinteiro e se torna real pelos poderes mágicos de uma Fada, que lhe concede a oportunidade de ganhar vida! Começa assim esta verdadeira aventura, que leva Pinóquio a um mundo de peripécias e surpresas, que nem sempre correm bem, e que são bem diferentes das que já o vimos viver. Sem orelhas de burros, nem nenhuma baleia gigante, porque hoje, os desafios são outros e esta aventura é única! A caminho do seu primeiro dia de escola, para onde vai entusiasmado por poder aprender tantas coisas novas, é enganado por dois malvados que o convencem a embarcar para a Ilha da Fantasia! Um lugar perfeito, onde as crianças fazem tudo o que querem, do fast food, aos videojogos, o que leva esta marioneta com vida a mentir! Será este o caminho de Pinóquio? Será a Ilha da Fantasia, um mundo perfeito? Um espectáculo que aborda de forma actual, divertida e didáctica a sociedade de hoje, o lugar e a prioridade de tantas vivências das crianças de hoje!

Sobra a ProtagonizaMagia

A ProtagonizaMagia – Associação Cultural oficialmente criada em 2014, foi criada com o objectivo de promover uma variada oferta cultural, com um forte cariz pedagógico e didáctico, estreitando assim a relação entre a cultura e a educação.

Os projectos que apresenta no âmbito do Teatro Musical são direccionados para crianças dos 0 aos 12 anos e caracterizam-se pela sua dinâmica, interacção, estimulação e criatividade, desde a sua concepção à respectiva execução por parte de todos os profissionais que dão corpo aos mesmos.