Boa noite!

José Tolentino Mendonça foi hoje nomeado pelo Papa Francisco Prefeito do novo Dicastério para a Cultura e Educação da Cúria Romana. Sem surpresa. Estava escrito algures que quem sempre foi fermento, erguendo pontes, dando brilho às palavras e fazendo da fé bordão, não caberia numa qualquer 'ilha' porque é do mundo.

O cardeal madeirense tem alimentado a Igreja universal com o seu saber humilde e visão distinta que a conduz por caminhos redentores. Sempre disponível para as missões relevantes, quatro anos após a sua nomeação como Arquivista e Bibliotecário do Vaticano mostra-se cúmplice da renovação das estruturas da Igreja que bem precisam da sua humanidade e experiência acumulada numa vida rica em diálogo e compreensão, em sonho e poesia, em livros e gestos.

Com orgulho imenso no percurso irrepreensível de serviço às grandes causas, desejamos-lhe, com alegria, a felicidade que nos concede sempre que alia a luz que liberta à paz dos seus ensinamentos.