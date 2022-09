De acordo com o presidente da Comissão Política do PSD Porto da Cruz, Carlos Abreu, “o Porto da Cruz tem futuro".

"E é com toda a sua população e, em particular, com os mais jovens que contamos para trabalhar em prol de uma freguesia que hoje assinala o seu 445º aniversário e que, sem dúvida, merece mais” afirmou.

Carlos Abreu fez questão de lembrar uma data “que deixou de ser comemorada com a dignidade e atenção merecidas por parte da Junta de Freguesia”, que “não sabe nem tem conseguido valorizar o potencial e a identidade do Porto da Cruz, para prejuízo de todos aqueles que aqui vivem”.

Potencial esse que, segundo presidente da Comissão Política, “assenta na sua história e tradição e, no fundo, naquilo que é único nesta freguesia, mas, também, na capacidade de olhar pelos mais idosos criando, ao mesmo tempo, oportunidades para a fixação dos mais jovens, num trabalho que tem sido altamente descurado pela Junta de Freguesia". "E que, nós, queremos inverter, desde já, aproveitando a mobilização de todos aqueles que acreditam ser possível fazer mais e melhor pela nossa terra”, frisou.

Carlos Abreu adianta que, no próximo dia 28 de Setembro, pelas 19 horas, numa cerimónia que contará com a presença do Secretário-geral do Partido, José Prada, serão inauguradas as obras de requalificação que foram levadas a cabo na sede social-democrata local, uma obra que entende fundamental “para alicerçar, desde já, o trabalho que tem vindo e que é para reforçar em nome do futuro e da mudança política que se impõe, contra a estagnação e a falta de desenvolvimento de que a freguesia tem sido alvo”.

Nascida a 26 de Setembro de 1577, à sombra da Penha D’Águia, a freguesia do Porto da Cruz “sempre foi e é terra de gente de valor, humilde e trabalhadora e é com essa gente, com um povo que merece mais, que iremos continuar a trabalhar, honrando o legado dos nossos antepassados e criando, ao mesmo tempo, melhores condições de vida para os nossos filhos e netos”, rematou.