Igreja Paroquial do Porto Santo acolhe 54.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar

O 54.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar vai realizar-se no dia 2 de Outubro , na Igreja Paroquial do Porto Santo.

"Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia.(1954-1961)", refere a mesma nota.

Eis o programa completo:

11h00-Missa na Igreja da Paroquia do Porto Santo

12h00 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja, no fim da missa.

13H00 – Almoço no restaurante do Hotel 'Torre Praia', no centro do Porto Santo.

Haverá um autocarro que estará às 6h30 em Machico e às 06h45 em Santa Cruz, seguindo, posteriormente para a 'Pontinha'.