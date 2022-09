MUDAS.Museu acolhe ENcode este sábado

O auditório do MUDAS.Museu, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, recebe, amanhã, a apresentação da performance ENcode de autoria da dupla de artistas Simão Costa e Yola Pinto.

O projecto preformativo é apresentado na Madeira no âmbito da programação das comemorações dos trinta anos da fundação do Museu de Arte Contemporânea e marca o regresso de Yola Pinto e Simão Costa ao arquipélago para encetar uma colaboração criativa com este museu.

ENcode terá uma única apresentação na Região que, como co-produtora deste projecto, através da SRTC/DRC-MUDAS.Museu, recebe esta proposta artística encerrando-se na Madeira a tournée deste espetáculo.

Segundo os artistas, ENcode, é um espetáculo/instalação que vislumbra a criação e experimentação do palco como espaço arquétipo, enunciando o desejo de o transformar num espaço de instalação, participativo, orientado à condição de cooperação entre pares - pessoas público e pessoas artistas. O som funciona como a corrente sanguínea transportadora da proteína que descodifica essa informação de uma forma consciente e reconhecida por todo o sistema. Decorrente das pesquisas das últimas criações surge, por parte destes autores uma vontade de aprofundar um traçado imersivo e absolutamente solicitador de um feedback por parte do público.

Os artistas dizem querer “uma comparação entre o palco e o mundo e como tal uns (público) não observam outros (cenários e artistas)".

"Todos somos constituintes da cena assim como somos todos constituintes do mundo. Todos estamos em cena e em rede”. Artistas

A performance tem acesso gratuito, mediante reserva prévia.

Para informações adicionais e reservas, os interessados deverão contactar através do mail [email protected] ou pelo telefone 291820900.