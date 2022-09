Exposição 'Cartas do Funchal' de Alice de Sousa estará patente no Museu Henrique e Francisco Franco

A exposição 'Cartas do Funchal', da autoria de Alice de Sousa, estará patente no Museu Henrique e Francisco Franco, na próxima quinta-feira, 29 de Setembro, pelas 18 horas.

A conversa intitulada 'Cartas do Funchal, Exposição/Instalação de Alice Sousa – novas leituras' terá como convidadas Isabel Santa Clara e Márcia de Sousa e caberá a Teresa Jardim, curadora da mostra, moderar esta iniciativa.

Isabel Santa Clara é formada em pintura na AMBAM, desde 1975, onde iniciou a actividade docente e doutorada desde 2004, cuja tese abordou a pintura maneirista na Ilha da Madeira. Tem como principais obras: 'Uma exposição com pintura e tudo', 'Espaços em volta' e 'Atrás do vento'.

Márcia de Sousa é licenciada em Artes Plásticas, variante Pintura, pela Universidade da Madeira (UMa), com Pós-Graduação em Conservação e Restauro do Património Cultural, pela Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa. Possui um mestrado em Ensino das Artes Visuais, 3.º Ciclo e Secundário e é doutoranda em museologia na Universidade do Porto.

Tem participado como preletora em conferências e palestras no campo das artes plásticas, da conservação, da museologia e do ensino das artes.

Teresa Jardim é licenciada em Artes Plásticas/Pintura e em Design de Projetação Gráfica - ISAPM e ISAD/Universidade da Madeira. Exerce funções docentes em Artes Visuais.

Desde 1976, participa em colectivas, com desenho, pintura, fotografia, instalação, performance e intervenções de arte pública. No recurso a múltiplos média, tem realizado dinâmicas em “campo expandido”, onde a poesia na sua vocação visuo-plástica e amplitude imersiva é parte integrante das concretizações.

Realizou várias exposições individuais e publica poesia em livro e em revistas.