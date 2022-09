Chega acredita que só com uma mudança política haverá mudança nos transportes na Madeira

O presidente do Chega Madeira entende que enquanto não houver uma mudança política no arquipélago não haverá alterações ao nível dos transportes. Miguel Castro falava durante as jornadas parlamentares do JPP – Juntos Pelo Povo, com o tema Mobilidade e Transportes, onde concluiu que "a falta de vontade política por parte da atual governação regional, tem sido evidente no que concerne ao protelar deste dossier".

Diz o Chega Madeira que "para se encontrarem soluções para ao entraves sentidos nos transportes, principalmente marítimos, e para desburocratizar todo este processo", faz notar o comunicado, citando o líder reforça que "há que haver no imediato, uma mudança de governação política, ou seja uma mudança do atual Governo Regional, pois em 46 anos de governação, muito se tem feito em prol dos monopólios que vão controlando o sistema e muito pouco se tem feito em benefício do cidadão comum".

Na sua intervenção, Miguel Castro fez questão de reafirmar que "partidarismos à parte, o Chega defenderá sempre, e acima de tudo, os interesses dos cidadãos".

A convite do JPP, o presidente e a vice-presidente do Chega Madeira, Miguel Castro e Maíza Fernandes, marcaram presença nas jornadas parlamentares do partido sob o tema da Mobilidade e Transportes. Marcaram também presença no encontro um ex-governante do Governo Regional das Canárias, uma deputada representante daquela região no parlamento espanhol, assim como o deputado regional do JPP, Élvio Sousa, o presidente da Autarquia de Santa Cruz, Filipe Sousa, e o presidente da Associação Comercial e Industrial do Funchal-CCIM.