Outono chegou com a continuidade das noites tropicais

A chegada oficial do equinócio do Outono, esta madrugada (02h40) não impediu a continuidade das noites tropicais na Região, nomeadamente nas localidades junto da orla costeira.

Com efeito, até ao nascer do sol (07h55), as temperaturas mínimas do ar – registadas entre as 02h40 e as 07h55 – foram tropicais (acima dos 20 ºC) nas sete estações meteorológicas do IPMA junto ao litoral, com destaque para os 22,0 ºC de mínima extrema registada em Santa Cruz/Aeroporto.

Por ordem decrescente do valor da temperatura, a última noite, que foi a primeira deste Outono 2022, foi também tropical no Porto Moniz (21,9 ºC), Caniçal (21,3 ºC), Funchal/Lido (21,2 ºC), Ponta do Sol/Lugar de Baixo (21,0 ºC), Funchal/Observatório (20,5 ºC), e Porto Santo (20,4 ºC).

A contrastar com o calorzinho que tem perdurado à beira-mar e que ainda faz lembrar o Verão que já lá vai, no topo da ilha da Madeira o clima já começa a ser outonal, com as mínima a descerem abaixo dos dois dígitos. A mínima mais baixa na madrugada desta sexta-feira foi de 6,5 ºC, registada no Chão do Areeiro.