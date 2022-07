Vinho Branco Alentejano da 'Herdade do Sobroso' lançado no Porto Santo

O Porto Santo foi palco do lançamento do vinho branco 'Herdade do Sobroso - Cellar Selection - Antão Vaz&Alvarinho', na tarde desta sexta-feira, no restaurante Pé na Água.



O enólogo Teixeira Pinto explicou que “este vinho branco é feito de Antão Vaz&Alvarinho. Antão Vaz é variedade principal do Alentejo, Vidigueira, onde se situa a herdade do Sobroso; e o Alvarinho é conhecido como sendo uma das melhores castas de Portugal."

É da opinião de que o vinho pode ajudar na promoção de uma região turística, como é o caso da ilha do Porto Santo, e atrair, por conseguinte, mais turistas, “com conhecimento de causa". A Herdade do Sobroso contempla, também, um hotel com 11 quartos e com restaurante aberto ao publico.

“Recebemos muitas pessoas que vêm pelo tema do vinho", revela Teixeira Pinto, que acrescenta que: “Hoje, cada vez mais, o tema da gastronomia e do vinho andam de mãos dadas com o turismo”.