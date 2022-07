Alunos da Secundária do Porto Santo conquistaram medalhas

A Escola Secundária Professor Doutor Francisco Freitas Branco conseguiu grandes resultados nos nacionais de ginástica acrobática, na última semana, no continente.

O estabelecimento de ensino sagrou-se vice-campeão nacional de ginástica acrobática, nomeadamente em pares masculinos (Afonso/Martinho). Conquistou ainda duas medalhas de bronze na categoria de pares mistos (Afonso/Guadalupe) e trios Masculinos (Valentino/Martinho/Afonso).

O DIÁRIO falou com o atleta Afonso Silva que disse “que esta foi uma participação incrível".

Foi mesmo memorável, pois três medalhas ao peito é um orgulho enorme". Afonso Silva

Pusemos a Região Autónoma da Madeira no mapa da competição na modalidade de ginástica acrobática em Portugal”. Afonso Silva

O docente e treinador Bruno Santos estava visivelmente satisfeito: “Foi uma experiência muito boa. Foi uma competição onde estavam todos os campeões regionais do continente e ilhas”.

Os alunos da secundária do Porto Santo tinham sido apurados a nível regional.

Tentámos conseguir apoios e agradeço, desde já, à Câmara Municipal do Porto Santo que patrocinou as viagens". Bruno Santos

Realizamos treinos extra com muito esforço da parte dos alunos e representámos o Porto Santo da melhor maneira possível. Acho que conseguimos”. Bruno Santos

Pais, amigos e porto-santenses no geral que estavam, na manhã deste domingo, à chegada do voo da TAP, brindaram os atletas com ruidosos aplausos.