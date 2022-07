Câmara Municipal do Porto Santo disponibilizou dois desfibrilhadores automáticos externos

No âmbito do Programa de Desfibrilhação Automática Externa, sob a coordenação do Serviço de Protecção Civil da Madeira, a Câmara Municipal do Porto Santo procedeu ao pedido de licenciamento de dois desfibrilhadores automáticos externos, para colocar no exterior do seu edifício e na praia da Fontinha.

O desfibrilhador automático externo (DAE) é um equipamento utilizado na paragem cardiorrespiratória (PCR), que tem como função aplicar uma carga eléctrica no tórax, com o objectivo de reverter a paragem cardíaca e fazer com que o coração volte a contrair e bombear sangue para o corpo, nomeadamente, para o cérebro e coração2. Câmara Municipal do Porto Santo

Pretende-se com esta medida assegurar uma resposta imediata no caso de paragem cardiorrespiratória". Câmara Municipal do Porto Santo

O DAE pode ser utilizado por não profissionais de saúde e, nesse sentido, a autarquia do Porto Santo, com a colaboração da Secretaria Regional das Finanças e Administração Pública do Porto Santo, promoveu nos dias 17 e 21 de Junho, formação a alguns funcionários do Município.

Esta medida reveste-se de grande importância pois, com estes equipamentos, reduz-se o tempo entre uma paragem cardiorrespiratória e a desfibrilhação eléctrica, proporcionando um socorro de proximidade até à chegada dos meios de socorro diferenciados, aumentando significativamente a probabilidade de sobrevivência das vítimas em 'fibrilhação ventricular'". Câmara Municipal do Porto Santo