Jaime Branco, candidato a bastonário dos Médicos, visita organismos de saúde na Madeira

O candidato a bastonário dos Médicos, Jaime Branco, estará na Ilha da Madeira na próxima segunda-feira, dia 11 de Julho, num roteiro dedicado ao exercício da Medicina em contexto Hospitalar e nos Cuidados de Saúde Primários.

O reumatologista e professor universitário irá visitar o Hospital Dr. Nélio Mendonça, o Centro de Saúde do Bom Jesus e terminará o roteiro com um encontro com o Secretário Regional de Saúde, Pedro Ramos.

Pelas 17h30, Jaime Branco irá prestar declarações À comunicação social, junto à Secretaria Regional de Saúde.

Jaime Branco, com 43 anos de experiência clínica e médico do Serviço Nacional de Saúde desde a sua criação, foi o primeiro a anunciar a candidatura a Bastonário da Ordem dos Médicos, cujas eleições se realizam em Janeiro de 2023.

Numas eleições concorridas, são ainda candidatos a bastonário o cardiologista Fausto Pinto e o médico e professor catedrático Rui Nunes.