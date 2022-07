Zelensky visita tropas em Dnipro enquanto bombas atingem o Donbass

No dia em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou e condecorou as suas tropas em Dnipro, bombas russas continuaram a flagelar o Donbass, segundo relatório do Estado-Maior da Ucrânia.

Depois de na quinta-feira, em pleno quinto mês de conflito, o Presidente russo Vladimir Putin ter dito que a Rússia "ainda não começou nada de sério" na Ucrânia, hoje, Zelensky respondeu-lhe durante uma visita à linha da frente das Forças Armadas ucranianas na região de Dnipro.

"Conversei com os nossos defensores, entreguei-lhes medalhas. O seu espírito é determinado e nos seus olhos há segurança na nossa vitória. Obrigado por lutarem pela liberdade da Ucrânia", salientou Zelensky na região de Dnipro, que faz fronteira com Donetsk a oeste, segundo uma mensagem do gabinete presidencial no Telegram.

Por seu lado, o conselheiro presidencial ucraniano Oleksiy Arestovych considerou que as declarações de Putin foram mais para consumo interno devido ao avanço lento do Exército russo após combate.

"Só um tolo pode pensar que tudo está a correr bem", disse, prevendo que num mês e meio os russos "vão se acalmar nas suas tentativas de avanço".

"Há 37.000 militares russos mortos e entre 98.000 e 117.000 feridos ou doentes. Dez generais foram eliminados e 1.605 tanques, 405 aviões e helicópteros foram destruídos. A Rússia ainda não começou a lutar? O Kremlin só mede a guerra de acordo com a aritmética de Estaline: 20 milhões de mortos?", contestou no Twitter Mykhailo Podolyak, outro conselheiro de Zelensky.

O governador da província de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou no serviço de mensagens Telegram que na quinta-feira seis civis morreram e outros 21 ficaram feridos em Kramatorsk, Sloviansk, Avdiivka, Siversk, Pokrovsk e Orlivka.

Desde o passado sábado, 35 civis morreram na região, de acordo com a contabilização diária de vítimas publicada no Telegram.

Moscovo disse que não vai para até atingir os seus objetivos, que incluem "libertar" todo o Donbass.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou perto de 5.000 civis, segundo dados da ONU, que sublinha que os números reais podem ser muito superiores. A guerra obrigou ainda à fuga para o estrangeiro de mais de sete milhões de pessoas.