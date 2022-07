José Manuel Rodrigues recebeu o responsável pelo Gabinete Coordenador da Segurança

O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu esta sexta-feira, em audiência de apresentação de cumprimentos, o Intendente da Polícia de Segurança Pública Isaque Chaves, recentemente nomeado para presidir ao Gabinete Coordenador da Segurança Regional da Região Autónoma da Madeira.

No encontro, foram abordadas algumas das principais preocupações relacionadas com o âmbito de competências do Gabinete, e que carecem de particular atenção na Região, designadamente a toxicodependência, a violência doméstica e a sinistralidade rodoviária, bem como acções que dizem respeito ao apoio das forças de segurança à Protecção Civil. O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira desejou ao Intendente Isaque Chaves as maiores felicidades no cumprimento da missão que acaba de abraçar.

Ao Gabinete Coordenador da Segurança Regional compete, no âmbito da respetiva área geográfica, aconselhar sobre várias matérias, de que são exemplo as políticas públicas de segurança interna e esquemas de cooperação de forças e serviços de segurança.