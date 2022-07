Daniel Rodrigues protagoniza reviravolta no Porto Open

Daniel Rodrigues, já eliminado nos oitavos de final nos singulares do Porto Open, está nas meias-finais de pares do torneio de categoria Challenger.

O madeirense, que ao lado do também jovem e português Pedro Araújo, bateu a dupla indiana e especialista na vertente de pares Purav Raja e Divij Sharan por 3-6 7-5 10-8.

No segundo set, a dupla lusa salvou cinco match points e conseguiu levar à negra a decisão da passagem às meias-finais do Porto Open.

Garantida está uma dupla portuguesa na final do torneio portuense, pois Daniel e Pedro vão encontrar Francisco Cabral (Nº67 mundial em pares) e Nuno Borges (Nº90 em pares), actual melhor dupla portuguesa, que vem do torneio de Wimbledon com uma presença na segunda ronda da vertente, jogo este marcado para esta sexta-feira, no Monte Aventino.