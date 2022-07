Daniel Rodrigues alcança a melhor vitória da carreira no Porto Open

Daniel Rodrigues, tenista madeirense e atual Nº786 do Ranking ATP, alcançou esta terça-feira a maior vitória da carreira ao bater o japonês Hiroki Moriya (Nº248) por claros 6-4 6-2 .

No Complexo Desportivo do Monte Aventino, no Porto. Avança agora para a segunda ronda do Challenger Porto Open onde pode formar um duelo 100% luso, pois aguarda o desfecho entre o português Pedro Sousa e o 5º cabeça de série do torneio, o francês Hugo Grenier, n.º 141. Duelo este que estará agendado para esta quarta-feira e será transmitido via Livestreaming.