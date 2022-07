Prémio “representa a importância da própria catedral”, diz D. Nuno Brás

O Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, disse que a atribuição do Prémio Gulbenkian Património - Maria Tereza e Vasco Vilalva à Sé do Funchal, pelos trabalhos de conservação e restauro dos tectos mudéjares, “representa a importância da própria catedral”.

"Este prémio representa a importância da própria catedral. Não foram apenas os trabalhos que foram bem feitos, mas a própria catedral em si, e tive a oportunidade de confirmar com o júri, é uma realidade única", afirmou.

O prelado madeirense revelou que os 50 mil euros de prémio serão aplicados em outras obras de restauro.

Uma igreja como esta, de há 500 anos e tão grande, necessita sempre de obras de restauro profundo, que são caras, porque têm de ser feitas de acordo com as regras". D. Nuno Brás

Já o presidente do júri, António Lamas, destacou os “tectos raros em Portugal”, frisando que aquando da visita à catedral, a 21 de Abril, ficaram “todos maravilhados com os resultados”.

O projecto foi, entre 19 candidatos, o grande vencedor do prémio.

Na cerimónia de entrega do prémio estão presentes diversas entidades da Região.

A iniciativa começou com um momento musical.

Os trabalhos de conservação e restauro dos tectos do edifício do século XVI abrangeram uma área de cerca de 1.500 m2 e contaram com a colaboração de várias nacionalidades.