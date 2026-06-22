Voo da Binter regressa ao Funchal após duas tentativas falhadas de aterragem no Porto Santo

O voo NT4932 da Binter, que esta manhã ligava o Funchal a Porto Santo, não conseguiu aterrar no aeroporto da Ilha Dourada devido às condições atmosféricas adversas.

A aeronave efectuou uma primeira aproximação à pista, mas a aterragem não pôde ser concretizada. Pouco depois, foi realizada uma segunda tentativa, igualmente sem sucesso, tendo o comandante optado por regressar ao Aeroporto Internacional da Madeira.

Os passageiros acabaram por ser os principais prejudicados pela situação. No entanto, existe a possibilidade de a companhia aérea realizar uma nova tentativa de ligação a Porto Santo ainda durante a manhã desta segunda-feira.

Na altura das tentativas de aterragem, registava-se chuva miúda na ilha, o que provocava uma redução significativa da visibilidade junto à pista.