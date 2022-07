Américo Caldeira e Sara Rodrigues venceram a 7.ª edição do Funchal Sky Race

A 7.ª edição do Funchal Sky Race decorreu, na manhã de domingo, dia 3 de Julho, nas montanhas altas do Funchal.

Apesar da chuva e nevoeiro que dificultou e tornou mais exigente o percurso dos atletas de skyrunning, o trajecto foi delineado na área do Parque Ecológico do Funchal, com partida e meta a 1.450 metros de altitude, no Chão da Lagoa.

A prova contou com 135 inscritos, contudo, na partida, contabilizaram-se 101 atletas distribuídos pelas duas distâncias do evento. Na prova principal - um percurso de 21km e 1.400 metros de desnível positivo- concluíram a prova 63 participantes. Na prova mini - 10km com desnível positivo de 500 metros - concluíram 48 participantes.

A prova FX SR 21KM contou com os melhores skyrunners regionais que proporcionaram uma disputa pelos lugares no pódio. Na competição masculina foi mesmo Américo Caldeira quem acabou por vencer, após ultrapassar, na fase final da prova, entre a Ribeira das Cales e o Chão da Lagoa, o então líder Tiago Aires.

Américo Caldeira, da CAMadeira, conseguiu concluir a prova em 2:13;10, arrecadando 100 pontos para o ranking da Taça de Portugal Sky, conquistando o título de Campão Regional 2022, na disciplina Skyrace®.

Tiago Aires, do CMoFunchal, concluiu a prova em 2:14:09, conquistando o 2.º lugar do pódio. Na 3.ª posição ficou Francisco Freitas, do ACD Jardim da Serra, com 2:18:59.

No que diz respeito à prova feminina, Sara Rodrigues (CEE-M) conseguiu concluir o trajecto em 2:42:51 conquistando o 1.º lugar para o ranking nacional Sky e confirmou o título de Campeã Regional de Skyrace® 2022.

Em 2.º ficou Lovisa Clevehorn (ADRAP) com o tempo 2:53:22 e na 3.ª posição Maria João Abreu (Train Hard) com 2:55:20.

Na classificação por equipas a vitória nos masculinos coube ao Clube Aventura da Madeira e nos femininos ao Clube Escola do Estreito – Madeira.

Filipe Ferreira e Carolina Nunes vencem prova FX MSR 10km

Entre o Chão da Lagoa e o Pico do Areeiro decorreu a prova Mini do Funchal Sky Race com 10km. Devido à chuiva e ao nevoeiro foi esta a parte mais afectada.

Apesar do tempo adverso os 48 participantes conseguiram concluir o percurso.

Filipe Ferreira (CAMadeira) venceu a luta pelo primeiro lugar ao concluir o percurso em 0:56:51. Na segunda posição classificou-se Paulo Aguiar (CEE-M) com 0:57:26, e na terceira posição José Barros (CEE-M)1:04:30.

A competição feminina teve incerteza até ao fim, com as três primeiras classificadas separadas por cerca de um minuto, com Carolina Nunes (CMoFunchal) a vencer com o tempo de 1:24:17, na segunda posição Susete Faria (CEE-M) com 1:25:06 e na terceira posição Sónia Abreu (ARCA-M) com 1:25:32

O Clube Escola do Estreito venceu a classificação de equipas em ambos os géneros.

A 7.ª edição do Funchal Sky Race foi organizada pelo Clube Aventura da Madeira, no âmbito dos quadros competitivos de Skyrunning da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal. Contou, ainda, com os apoios da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Direcção Regional de Desporto, Associação da Madeira de Desporto para Todos, Instituto de Floresta e Conservação da Natureza (IFCN), Outdoor Run Shop – Madeira e Parque Ecológico do Funchal.

Consulte os vencedores desta 7.ª edição do Funchal Sky Race - 3 Julho 2022

FX SR 21KM 1400M D+

Masculinos

1.º Américo Caldeira (Clube Aventura da Madeira) - 2:13:10

2.º Tiago Aíres (Clube Montanha do Funchal) - 2:14:09

3.º Francisco Freitas (ACD Jardim da Serra) - 2:18:59

Femininos

1.ª Sara Rodrigues (Clube Escola do Estreito – Madeira) – 2:42:51

2.ª Lovisa Clevehorn (ADRAP) - 2:53:22

3.ª Maria Abreu (Train Hard) - 2:55:20

FX MSR 10KM 500M D+

Masculinos

1.º Filipe Ferreira (Clube Aventura da Madeira)- 0:56:51

2.º Paulo Aguiar (Clube Escola do Estreito – Madeira) - 0:57:26

3.º José Barros (Clube Escola do Estreito -Madeira) - 1:04:30

Femininos

1.ª Carolina Nunes (Clube Montanha do Funchal) - 1:24:17

2.ª Susete Faria (Clube Escola do Estreito – Madeira) - 1:25:06

3.ª Sónia Abreu (ARCA -M) - 1:25:32