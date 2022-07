47 empresas operam na ZFM e 1.634 na área de serviços internacionais

As razões para a criação do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) e as principais características do regime fiscal que oferece, com destaque para a taxa reduzida de IRC de 5% até 2027, são temas abordados na primeira visita do secretário de Estado da Economia, João Neves, à Zona Franca da Madeira, no Caniçal.

Acompanhado do presidente do Governo Regional e do secretário regional das Finanças, o governante nacional ficou a saber que o CINM é "credível e transparente" e não é paraíso fiscal ou offshore, além de ser "um regime altamente escrutinado", assegurou Roy Garibaldi, presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira (SDM).

Nas áreas de actividade, actualmente a SDM acolhe 47 empresas na ZFI, 1.634 empresas na área de serviços internacionais, e no Registo de Navios - MAR, mais de 850 embarcações. MAR que é o terceiro maior Registo Internacional na União Europeia, encontrando-se no 'top 14' s nível mundial.

Roy Garibaldi está convencido que dentro de uma década o MAR estará no top 10 mundial do registo de navios.

Outro dado sublinhado é o número de empregos directos e o alto rendimento que auferem. Os dados mais recentes apontam para 3.540 empregos directos na ZFI.