Aviso amarelo para tempo quente na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) acaba de emitir um aviso amarelo para o arquipélago da Madeira devido à persistência de valores elevados de temperatura máxima.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave numa escala de quatro, vigora a partir do meio-dia de amanhã, sexta-feira, dia 8 de Julho, até ao final da tarde de domingo, dia 11.

Conforme o DIÁRIO avançou na edição impressa da última terça-feira, o calor tórrido que far-se-á sentir nos próximos dias deve-se à deslocação de uma massa de ar quente e seca que afecta o estado do tempo no arquipélago da Madeira sobretudo no fim-de-semana.

O termómetro deverá subir até aos 30 graus com as mínimas e situarem-se na casa dos 20. Prevê-se assim dias quentes e secos e noites tropicais.