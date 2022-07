Brício Araújo recebeu, esta tarde, a medalha de honra da Ordem dos Advogados das mãos do bastonário Luís Menezes de Leitão, numa cerimónia que decorreu no Palácio da Justiça, no Funchal.

Antes da cerimónia, o homenageado salientou ao DIÁRIO que este é um "momento de tamanha importância" e de "grande reconhecimento" da Ordem dos Advogados e, também, do bastonário, Luís Menezes de Leitão, pelo seu percurso enquanto advogado e pelas suas funções como presidente da Ordem na Região.

Expressou que recebe esta medalha com humildade e responsabilidade acrescida e que renova o seu objectivo de defender os advogados assim como reforça o papel de justiça.

“Deixo uma palavra a quem esteve ao meu lado durante todo o meu percurso de advocacia. É uma condecoração do Bastonário, sinto-me honrado por ter o meu trabalho reconhecido. É um momento que renova o compromisso ao serviço da advocacia e me deixa, particularmente, emocionado” Brício Araújo, advogado

Há instantes, no seu discurso, realçou que as suas palavras são, essencialmente, de agradecimento e começou por fazê-lo a Luís Menezes de Leitão, confessando que foi naquela mesma sala que iniciou o seu percurso como advogado e, curiosamente, onde também tomou posse como presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados: “Honra que me foi concebida pelos Advogados da Madeira, a quem deixo uma palavra de profundo respeito e agradecimento pela confiança e oportunidade.”, frisou o homenageado.

Não deixou de parte aqueles que, também, o lançaram nesta longa caminhada que o enche de orgulho, deixando assim uma palavra de “profundo agradecimento” a Simplício Mendonça pois foi quem o lançou neste desafio e fez acreditar que era o seu momento.

Mostrou-se grato ao seu amigo Raul Faria: “Pela forma como me fez sentir presidente antes mesmo de ser eleito e pela forma como avançou ao meu lado no meu primeiro mandato como presidente do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados”, afirmou Brício Araújo.

Reconhece também que todo o seu mérito é fruto da sua escolha naqueles que o acompanharam durante todo o seu percurso como advogado e agradece toda a colaboração.

Mostrou-se satisfeito pelo facto de, durante o seu percurso, ter conseguido, juntamente com os magistrados, celebrar, em 2017, com o Centro de Estudos Judiciários, um acordo de colaboração e cooperação na área da formação.

Agradeceu, também, à comunicação social, dirigindo umas palavras ao director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, pelo relacionamento institucional que manteve com a Ordem dos Advogados, também na divulgação e organização de eventos em parceria e registou, ainda, a forma responsável como tratam os assuntos da justiça.

Entre muitos outros agradecimentos e palavras de apreço, Brício Araújo, terminou o seu discurso a dedicar este momento e esta medalha de honra ao seu pai.