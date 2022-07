Rafael Nadal abandona Wimbledon

O tenista espanhol Rafael Nadal, número quatro mundial e recordista de 'Grand Slams', anunciou hoje que desistiu do torneio de Wimbledon, devido a lesão muscular no abdominal, 'entregando' o lugar da final ao australiano Nick Kyrgios.

Nadal, que conta com 22 troféus de 'Grand Slam', chegou a apresentar algumas dificuldades físicas na vitória obtida nos quartos de final, diante o norte-americano Taylor Fritz, tendo confirmado, em conferência de imprensa, que é forçado a abandonar na véspera do duelo da meia-final.

Depois de ter vencido na Austrália e em Roland Garros, o jogador maiorquino, vencedor do torneio britânico em 2008 e 2010, procurava arrebatar o terceiro 'major' deste ano, mas devido à desistência, o australiano Nick Kyrgios, 40.º da hierarquia mundial, avança para a final na relva do All England Club, naquela que será a primeira vez que discutirá um título da categoria mais importante da modalidade.