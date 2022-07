Torneio Golfe Atlântico regressa à Madeira em 2023

Açores e Madeira voltaram a 'andar de braços dado’ uma vez mais no passado domingo, na ilha de São Miguel e desta feita com a realização da segunda edição do Torneio Golfe Atlântico, organizado pelo DIÁRIO de Noticias da Madeira e pelo Açoriano Oriental a ser o grande responsável por mais um momento importante de culturas e identidade.

O sucesso das primeiras edições fazem com que o evento volte à Madeira em 2023, tal como na prova inaugural, e uma vez mais ao campo de golfe do Santo da Serra.

No torneio de 2022, e no campo da Batalha do Verde Golf Country Club, o norte-americano Mark Ravelli veio a ser o grande vencedor.

Deixamos aqui algumas das fotos que marcaram esta edição.