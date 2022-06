Três praias da Ponta do Sol distinguidas com 'Qualidade de ouro' pela Quercus

As praia dos Anjos, do Lugar de baixo e da Madalena do Mar foram as zonas balneares da Ponta do Sol distinguidas, este ano, com 'Qualidade de Ouro', pela Quercus.

“A Ponta do Sol orgulha-se por ter sido tão bem distinguida numa listagem que é escolhida minuciosamente”, salientou o vice-presidente Sidónio Pestana citado em nota de imprensa.

A lista de praias galardoadas lançada pela Quercus, em 2022, conta com 440 distinções nacionais, onde a Região Autónoma da Madeira regista um aumento de cinco praias premiadas, numa listagem onde a Ponta do Sol aparece, então, com três praias distinguidas com 'Qualidade de Ouro'.

O vice-presidente sublinha que “o Município da Ponta do Sol tem investido nas suas zonas balneares de forma a oferecer melhores condições a todos os munícipes e visitantes".

"De modo a que a qualidade comprovada das nossas praias, com estes galardões, vem dar-nos mais motivação para darmos seguimento a um trabalho que assume uma grande importância na dinamização do concelho”, acrescenta.

O galardão “Praia Qualidade de Ouro” é atribuído anualmente pela Quercus de acordo com determinados critérios. Nesta listagem são identificadas as praias que apresentam um histórico de segurança, com uma excelente qualidade da água balnear ao longo dos últimos quatro anos, que garantem todas as condições para a saúde e para o ambiente.