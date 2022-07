Turista com entorse socorrida na Ponta de São Lourenço

A embarcação SANAS105, afecta à Estação Salva Vidas de Santa Cruz, foi ativada ao início da tarde desta segunda-feira, dia 4 de Julho, para efectuar o resgate de turista francesa com suspeita de entorse contraída algures na vereda da Ponta de São Lourenço.

Combalida e a necessitar de ajuda, a vítima foi evacuada por via marítima até à marina da Quinta do Lorde, seguindo depois em ambulância dos Bombeiros Municipais de Machico para unidade de saúde.

A operação de resgate contou com a coordenação do MRSC Funchal, do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM e com a colaboração do SANAS Madeira e dos Bombeiros Municipais de Machico