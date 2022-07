CMF lança nova imagem nos ecopontos com campanha de sensibilização

A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Departamento de Ambiente, deu início à alteração da sinalética das placas de identificação dos ecopontos de superfície, instalados na área do Município do Funchal. Encontram-se distribuídos, por todas as freguesias, aproximadamente 325 ecopontos de superfície.

Com este trabalho, a CMF pretende dar uma identidade gráfica renovada e inspiradora em matéria de comportamentos sustentáveis, de forma a que os munícipes do Funchal possam ter maiores hábitos de separação de resíduos, permitindo assim que o processo de reciclagem se torne ainda mais fácil, até porque “todos os dias são bons para reciclar.”