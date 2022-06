CMF homenageou 37 trabalhadores aposentados

A Câmara Municipal do Funchal homenageou 37 trabalhadores aposentados, entre Outubro de 2021 e Junho de 2022.

"Trata-se de um reconhecimento do novo executivo camarário, pelo contributo que estes funcionários deram em prol do desenvolvimento do Município do Funchal", adianta a nota enviada à imprensa pela autarquia.

Na ocasião, o presidente da autarquia fez questão de agradecer, pessoalmente, a cada um dos funcionários aposentados, e pediu que, mais do que relevar o simbolismo da cerimónia, mantivessem vivas as boas memórias das experiências que vivenciaram na Câmara Municipal do Funchal. “Quero vos dizer que é um orgulho, enquanto munícipe e colega, ter servido a cidade ao vosso lado”, disse Pedro Calado de forma emotiva, no final da sua curta intervenção.