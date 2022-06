CMF anuncia construção de 1.900 novas habitações na zona oeste do Funchal

A zona oeste da cidade do Funchal, entre o Fórum e a Praia Formosa, receberá mais 6 a 8 mil pessoas nos próximos 4 anos, como resultado da construção de 1.900 novas habitações, que representam 284.000 m2 em novas áreas, destinadas à construção de fogos habitacionais.

A revelação foi feita por Pedro Calado na inauguração das instalações da 'ZOME Madeira', marca que substitui a '7M Real Estate' no mercado imobiliário regional.

Estes números “revelam o potencial de crescimento e o clima favorável para negócios no imobiliário”, sublinhou o presidente da CMF, acrescentando que o seu executivo considera importante disponibilizar os serviços do município para "esclarecer e ajudar munícipes e investidores".

“Vejam a Câmara do Funchal como um parceiro, focado em agilizar procedimentos de licenciamentos e construção, por forma a facilitar o investimento, o crescimento económico, a criação de emprego, e o bem-estar da população”, realçou Pedro Calado.

No final, deixou um apelo às instituições financeiras para que façam um "bom aconselhamento" às pessoas no acesso ao crédito, “uma vez que já se faz notar o aumento do custo de vida, por via do aumento da inflação e das taxas de juro de referência”.