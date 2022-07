Protestos numa sala 'às moscas'

"Não é honesto recebermos o voto dos militantes para ficarmos lá fora", protestou uma das militantes que fizeram intervenções, esta manhã, no congresso do PSD. A autarca de Lisboa considera grave que, neste segundo dia da reunião magna social-democrata estejam na sala com do congresso menos de 100 militantes-

Logos após a apresentação das moções sectoriais, também, que conseguiram manter "meia casa', depois, quando começaram as intervenções de militantes, foi a debandada quase geral.

No pavilhão Rosa Mota chegaram a estar quase mais jornalistas do que congressistas.

Miguel Albuquerque manteve-se na Mesa, ao lado de Paulo Mota Pinto.