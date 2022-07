Decorre de 8 a 10 de Julho o 5.º Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco no Caniçal

Foi apresentado o 5.º Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco, esta tarde, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Machico. O evento decorre de 8 a 10 de Julho.

Ruth Marlene, Miro Freitas, Master Jake e os comediantes madeirenses 4litro são alguns dos artistas presentes para animar a festa.

No recinto, localizado na frente mar do Caniçal, estarão seis stands: dois restaurantes, três bares e uma associação.

O certame pretende divulgar a gastronomia tradicional ligada aos produtos do mar, fomentar a economia local e promover a cultura da Região, em particular a da freguesia do Caniçal.

Na apresentação do festival estiveram presentes o presidente da autarquia de Machico, Ricardo Franco e o vice-presidente, Nuno Moreira.

Este evento gastronómico tem como palco a freguesia do Caniçal e é uma iniciativa promovida pelo município de Machico.