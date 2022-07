“A gastronomia como património imaterial é uma expressão da nossa identidade”

“A gastronomia como património imaterial e é uma expressão da nossa identidade”. Foi desta forma que o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reforçou a importância do livro 'Viagens à volta da mesa nas ilhas da Macaronésia. Itinerários turísticos do património gastronómico e vinícola', que teve a sua 2.ª edição apresentada esta terça-feira, no Museu Quinta das Cruzes.

“Em boa hora a Secretaria Regional se associou a esta obra. Trata-se de um manancial de conhecimento de envolve o património gastronómico das ilhas Atlânticas, Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde. São 28 ilhas habitadas que têm história na gastronomia para contar”, acrescentou Eduardo Jesus.

"Faz este mês 22 anos que o Conselho de Ministros decidiu elevar a gastronomia portuguesa a bem imaterial integrante do património cultural português e esta é também uma forma de comemorar essa decisão acertada”, reforçou o secretário regional de Turismo e Cultura. “É uma valia sociocultural que é deixada com esta obra”, sublinha.

A publicação, que contou na 1.ª edição com o apoio da Direcção Regional de Turismo, do Governo Regional dos Açores, é coordenada pelo investigador e historiador Duarte Nuno Chaves e conta com a colaboração de mais 23 investigadores, responsáveis pelos 19 capítulos que compõem esta obra. Da Madeira, contam-se os contributos de Cláudia Faria, Élia de Sousa, Graça Alves, Helena Rebelo, Isabel Paulina Gouveia, Paulo Ladeira, Rita Rodrigues e Sónia Marques.