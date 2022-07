Putin declara vitória na região de Lugansk

O Presidente russo, Vladimir Putin, declarou hoje vitória na região leste ucraniana de Lugansk, um dia depois de as forças ucranianas se terem retirado do seu último baluarte de resistência nessa província.

O ministro da Defesa da Rússia, Serguei Shoigu, informou Putin durante uma reunião hoje realizada que as forças russas assumiram o controlo de Lugansk, que juntamente com a província vizinha de Donetsk compõe o coração industrial do Donbass.

Shoigu disse a Putin que "a operação" foi concluída no domingo, depois de as tropas russas terem invadido a cidade de Lysychansk, o último reduto das forças ucranianas em Lugansk.