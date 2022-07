'Tax technology' é prioridade para empresas

A adoção de soluções de 'tax technology' é considerada das principais prioridades pelas empresas, mas o investimento anual neste tipo de tecnologia é inferior a 20 mil euros, indica a 2.ª edição do 'T(ech)x survey' da Deloitte.

Os resultados do inquérito, agora divulgado, e que foi realizado junto de 155 responsáveis de empresas a operar em Portugal, revelam que o acompanhamento de alterações legislativas e de decisões administrativas da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) são a principal preocupação dos responsáveis dos departamentos fiscais das empresas em Portugal.

Assim, para cerca de 26% das empresas nacionais consultadas, as matérias legislativas e administrativas estão no topo das preocupações ou prioridades, sendo que se regista, ainda assim, uma diminuição de sete pontos percentuais face ao verificado na primeira edição do estudo realizada em 2020.

No segundo lugar das prioridades surge a adoção de soluções de 'tax technology', apontada por 16% dos inquiridos -- e em linha com os resultados observados na 1.ª edição deste estudo, realizada em 2020.