José Gomes, Membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, e a quem coube falar na sessão de encerramento desta iniciativa que permitiu aferir sobre as necessidades das empresas da Madeira, considerou que “o processo de reinvenção das empresas tem de ser permanente”. E isso acontece também com a Ageas Seguros que, desde há três anos, tem focado na prevenção dos riscos.

“Os empresários olham para os seguros como uma ferramenta que os protege, mas também como uma ferramenta que é um custo”, apontou, dizendo que deve de ser o contrário... “Os seguros devem de ser vistos como elementos fuclrais para a gestão integrada e a produtividade das empresas”.

Os seguros são fundamentais para todos os sectores de actividade, considerou, dizendo que os temas da transição digital, do envelhecimento e da mão-de-obra devem ser tidos em conta por todos os empresários e todas as empresas ligadas aos seguros.