Tome nota da agenda para esta quinta-feira, 1 de Julho

18h00 ‘Os Dilemas Dietéticos de uma Matrioska do Meio’, uma ópera cómica em um acto, da autoria do Quarteto Contratempus, será apresentada no Teatro Municipal Baltazar Dias

18h00/21h00 ‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel

17h00/21h00 O Calhau Beach Club, no Saccharum, propõe todas as sextas, sábados e domingos, aos hóspedes e visitantes, um pôr-de-sol ao som de DJs convidados. Esta sexta há animação ao som de Feliciiano

21h00 O Screenings Funchal exibe o filme ‘Um Corpo Que Dança’, nos cinemas NOS no Fórum

20h30/22h30 O Vimes Entertainment Bar, no Savoy Palace, terá música com Pedro e Susana

20h30/00h30 No Terreiro, o DJ Ryan garante as sonoridades

20h30/00h30 No Galáxia Skybar, no Savoy Palace (da Savoy Signature), haverá animação com o DJ Nelson Caires

20h30/00h30 No hotel NEXT (da Savoy Signature), o Cloud Bar terá a selecção musical do DJ João Garcia

- Concerto de Sofia Almeida Duo, no restaurante Tipografia, no Castanheiro Boutique Hotel

- A Cantina El Mexicano acolhe ‘Dr.Why The Live Quizz’

- No Copacabana há a festa ‘Pink Friday’, com o DJ Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Li-Polymer

- Arranca a 6.ª edição do Festival de Arte e Pesca de Machico, na promenade de Machico. Com animação e gastronomia até domingo

- Continuam as Festas de São Pedro em Câmara de Lobos Pelas 20 horas há concerto do artista regional, Jorge Ferreira. Pelas 21h30 há espectáculo de Tributo aos Bee Gees, seguido de arruada protagonizada pelos Estrondilha, que animarão as ruas da cidade com ritmos balcânicos. Às 23h30 há concertó de SYRO. A animação prossegue até às 2 horas com o DJ Sil

- Prosseguem as Festas de São Pedro na Ribeira Brava. Destaque para o concerto do artista nacional Nuno Ribeiro, a cantora madeirense Júlia Ochôa, da dupla nacional de DJs Kiss Kiss Bang Bang e do DJ Nélio Fabrício, do Café do Teatro