“Summer Opening é uma iniciativa muito interessante”, diz Albuquerque

No arranque do segundo e último fim-de-semana do Summer Opening o festival contou com a visita do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, que foi ‘curtir’ um pouco da música, deixando claro que sempre acompanhou este certame, directa ou indirectamente. “Estou aqui na vizinhança e consigo sempre ouvir os ensaios e a música”, disse, deixando muitos elogios a este evento que faz as delícias de milhares de jovens.

É uma iniciativa muito interessante, que mobiliza e cativa as novas gerações. A organização é muito bem conseguida, tudo está perfeito em termos de segurança. E fico muito satisfeito Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional