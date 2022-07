O terceiro dia do Summer Opening no Parque de Santa Catarina arrancou com muita animação.

O festival de música urbana, que vai na sua 8.ª edição, apresenta hoje no palco principal os artistas Capicua, Plutonio, Valete, Regula e Van Zee.

São esperadas milhares de pessoas neste que é o segundo e último fim-de-semana do festival.