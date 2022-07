Preços dos combustíveis descem na Madeira

Na próxima semana os preços dos combustíveis voltam a baixar na Região.

Um litro de Gasolina IO95 passa a custar 1,889 por litro, uma queda de 0,052€. No caso do Gasóleo Rodoviário passa dos 1,802€ por litro, desta semana, para os 1,789€ por litro na próxima semana (25.07.2022 a 31.07.2022). No que concerne ao Gasóleo Colorido e Marcado passará a custar 1,425€ por litro, menos 0,014€.