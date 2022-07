Encerramento de ramos de acesso da via rápida

A VIALITORAL informou, hoje, através de um comunicado que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito, nos próximos dias os seguintes ramos:

Domingo, 24 de Julho, saída 15 da via rápida para o nó da Cancela no sentido Ribeira Brava- Machico, entre as 20 horas de domingo e as 7 horas do dia seguinte;

Segunda-feira, 25 de Julho, a saída 16 da via rápida para o nó do Caniço, no sentido Machico-Ribeira Brava, entre as 20 horas de segunda-feira e as 7 horas do dia seguinte;

Terça-feira, 26 de Julho, entrada 11 para a via rápida a partir do nó de Santa Luzia no sentido Machico-Ribeira Brava, entre as 22 horas de terça-feira às 7 horas do dia seguinte;

Quarta-feira, 27 de Julho, a via de entrecruzamento da Estrada da Liberdade no sentido Sul/Norte, incluindo o ramo de saída de acesso para o Caminho do Pilar, entre as 21 horas de quarta-feira e as 7 horas do dia seguinte;

Quinta-feira, 28 de Julho, entrada 1 para a via rápida, a partir do nó da Ribeira Brava, no sentido Ribeira Brava -Machico, entre as 21 horas de quinta-feira e as 7 horas do dia seguinte.

Devido a estas alterações, a VIALITORAL sugere o" uso dos nós anterior e seguinte para obter melhores alternativas", acrescentando que os "trabalhos poderão sofrer alterações em função das condições atmosféricas".