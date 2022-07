Noite tropical chegou ao Pico Alto

Se já não é novidade ocorrerem noites tropicais em localidades do litoral da Madeira, nesta época é, contudo, relevante a noite ser tropical a mais de 1.000 metros de altitude.

Foi o que aconteceu nesta noite no Pico Alto registou 21º C de mínima. Não fosse talvez o vento, pode-se dizer que até daria para dormir ao relento.

No Porto Moniz, ainda que do lado norte da ilha e à beira-mar, os termómetros do IPMA chegaram aos 20,2º C na última noite. Esta foi a quarta noite tropical consecutiva, de acordo com os registos oficiais.

Refira-se, contudo, que estas foram as únicas estações meteorológicas onde a mínima não baixou dos 20º C.